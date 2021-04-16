«Арена Химки» готова принять матч «Локомотива»

Заместитель генерального директора «Арены Химки» Дмитрий Устинов заявил, что стадион готов принять матч 29-го тура чемпионата России между московскими «Локомотивом» и «Динамо».

16 апреля Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал «железнодорожников» проведением одного матча первенства страны на нейтральном поле за нахождение начальника команды Станислава Сухины в судейской комнате перед игрок против столичного «Спартака» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У нас пока информации такого рода нет. Если будет обращение, думаю, об этом станет известно. Данный тур «Химки» будут играть на выезде, никаких особых заявок по этой дате нет. Сильно двигаться не придется, следовательно, стадион готов принять матч «Локомотива». Вопрос в принятии решения клубом. Альтернатив много, но мы готовы», — цитирует Устинова «Чемпионат.com».

Встреча между «Локомотивом» и «Динамо» запланирована на 8 мая.

Ранее сообщалось, что «железнодорожники» оштрафованы на 300 тысяч рублей.