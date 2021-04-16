Объявлен медальный план сборной России на Олимпиаду в Токио

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков озвучил медальный план команды на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Мы бы хотели видеть на Олимпиаде 40-50 медалей, которые позволят занять нам третье общекомандное место в медальном зачете. Мы не делаем поправку в связи с тем, что в пандемийный год многие соревнования были отменены», — сказал Поздняков в разговоре с журналистами.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей. Из-за санкций WADA российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee).

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) высказался о дизайне формы российских спортсменов для Игр-2020 в Токио.