Непобежденный украинский боец Амосов проведет бой за титул чемпиона Bellator

Украинский боец смешанного стиля (MMA) Ярослав Амосов проведет бой за титул чемпиона Bellator против бразильца Дугласа Лимы, сообщает Prime Fight Management, представляющей интересы спортсмена.

Поединок возглавит турнир Bellator 260, который запланирован на 11 июня в американском Анкасвилле.

27-летний Амосов провел в MMA 25 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения. В последнем бою он одержал победу над Логаном Сторли раздельным решением судей.

В активе 33-летнего Лимы 32 победы и восемь поражений в профессиональной карьере. 29 октября 2020 года на турнире Bellator 250 он проиграл единогласным решением Гегарду Мусаси в поединке за вакантный титул чемпиона промоушена в среднем весе.

Ранее сообщалось, что чемпион Bellator Вадим Немков сделал вес перед поединком против американца Фила Дэвиса. Церемония взвешивания перед турниром Bellator 257 прошла 15 апреля. Российский боец смешанного стиля (MMA) показал вес 204,5 фунта, Дэвис — 205 фунтов.