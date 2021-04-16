Организаторы Игр намерены каждый день тестировать атлетов на коронавирус

Министр Тамае Марукава, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр, заявила, что организаторы соревнований рассматривают вариант увеличения частоты тестирования спортсменов на коронавирус.

«Некоторые страны могут проводить вакцинацию спортсменов, а другие — нет. Мы будем проводить безопасные соревнования и ожидаем спортсменов из всех стран. Сейчас мы подробно рассматриваем возможность проведения ежедневных тестов», — сказала Марукава на пресс-конференции.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал предварительные правила проведения Игр-2020, согласно которым спортсмены должны будут сдавать тест не реже одного раза в четыре дня.

Периодичность тестирования будет зависеть от вида спорта и расписания соревнований. На территории Олимпийской деревни будет работать специальная лаборатория, в которой будут проводиться проверки. Результаты можно будет узнать через специальное приложение для смартфона.

Если тест даст положительный результат на коронавирус, другие атлеты будут осведомлены через другое приложение для отслеживания контактов с инфицированными.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Ранее Япония заявила о намерении провести безопасную Олимпиаду.