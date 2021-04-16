Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на командном ЧМ

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы на командном чемпионате мира, который проходит в японской Осаке.

За свое выступление действующий чемпионы мира получили 73,77 балла. Второе место занимают итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (66,09). На третьей строчке располагаются представители Японии Рику Миюра и Рюити Кихара (65,82).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Командный чемпионат мира проходит в Осаке с 15 по 17 апреля. За сборную России выступают Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Мишина / Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду.

Ранее чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская рассказала о своих ожиданиях от командного чемпионата мира.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира — 2021. Спортивные пары. Короткая программа

1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия) — 73,77

2. Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе (Италия) — 66,09

3. Рику Миюра / Рюити Кихара (Япония) — 65,82