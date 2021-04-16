Вратарь «Тампы» Василевский отдал голевую передачу в матче с «Флоридой»

Российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерз».

Вратарь выступил в роли ассистента и отдал голевую передачу Алекса Киллорна, который переправил шайбу в ворота на 34-й минуте поединка, тем самым сравняв счет.

Матч идет, после второго периода счет был 1:1.

Василевский вместе с «Тампой» в сезоне-2019/20 выиграл Кубок Стэнли, в финале турнира оказался повержен «Даллас Старз» со счетом в серии 4 - 2. Василевский — воспитанник уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев». Он был выбран «Тампой» в 2012 на драфте в первом раунде под общим 19-м номером.

Ранее сообщалось, что Василевский отстает на один шатаут от лидера сезона по этому показателю. Он оформил четвертый шатаут в сезоне в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилл Предаторз». Филипп Грубауэр из «Колорадо», который является лидером сезона по этому показателю, записал на свой счет пять «сухих» матчей.