Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о хамстве в социальных сетях, передает журнал «7 дней».

Экс-спортсмен давал интервью вместе с супругой — олимпийской чемпионкой Татьяной Тотьмяниной. Она отметила, что ее супруг очень часто сталкивается с хамским поведением незнакомых людей в социальных сетях.

«В таких случаях я отвечаю сразу и резко. Я, например, не представляю себе, что приду на страницу к незнакомому человеку и стану ему рассказывать, нравится мне в его жизни что-то или нет. Меня это не касается. Но люди позволяют себе подобное», — заявил бывший фигурист.

Ягудин отметил, что обычно всегда отвечает людям фразой «забыл спросить ваше мнение», а потом блокирует тех, кто позволяет себе хамство в его сторону или сторону его супруги, что тоже случается достаточно часто, как он сам признался.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Алексей Ягудин подвел итоги первого дня командного чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в японской Осаке.