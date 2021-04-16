Экс-тренер «Спартака» установил рекорд Лиги Европы

Главный тренер испанского «Вильярреала» Унаи Эмери установил рекорд Лиги Европы.

Специалист, который тренировал московский «Спартак» в 2012 году, вышел в полуфинал турнира в шестой раз подряд, что что является рекордом за всю историю турнира, включая то время, когда он носил название Кубок УЕФА.

В полуфинал Лиги Европы Эмери выводил следующие команды — «Валенсия» (2012), «Севилья» (2014, 2015, 2016) и лондонский «Арсенал» (2019).

За выход в финал турнира «Вильярреал» сразится с бывшей командой Эмери — «Арсеналом». Первые матчи состоятся 29 апреля, ответные — 6 мая. Финал запланирован на 26 мая и должен состояться в в Польше на стадионе «Гданькс Арена».

Ранее сообщалось, что «Вильярреал» одержал победу над загребским «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Пако Алькасер и Жерар Морено. У гостей мяч забил Мислав Оршич.