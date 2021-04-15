В команду недели Лиги чемпионов попали четыре игрока «Баварии»

Официальный сайтСоюза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил сборную недели в Лиге чемпионов.

В символическую команду попали четыре футболиста мюнхенской «Баварии», которые, несмотря на победу над «Пари Сен-Жермен» в ответном матче (1:0), не смогли выйти в полуфинал из-за поражения в домашней игре со счетом 2:3.

Вратарь: Алисон («Ливерпуль»);

Защитники: Начо («Реал»), Шансель Мбемба («Порту»), Жером Боатенг («Бавария»), Лукас Эрнандес («Бавария»), Дэвид Алаба («Бавария»);

Полузащитники: Рияд Махрез («Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Боруссия»), Жоржиньо («Челси»), Фил Фоден («Манчестер Сити»);

Нападающий: Эрик-Максим Шупо-Мотинг («Бавария»).

В полуфинале Лиги чемпионов мадридский «Реал» встретится с лондонским «Челси», а «Манчестер Сити» сыграет с «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола повторил рекорд Жозе Моуринью по числу выходов в полуфинал главного клубного европейского турнира. Оба специалиста по восемь раз выводили свои клубы в предпоследнюю стадию Лиги чемпионов.