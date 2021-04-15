«Коляда должен быть выше»: Тарасова удивлена оценками российского фигуриста

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление в короткой программе российских одиночников на командном чемпионате мира. Михаил Коляда занял пятое место, а Евгений Семененко — седьмое.

«Семененко показал свой лучший вариант программы. Мы видим оценки, он превзошел собственный рекорд. Наш парень очень хорошо выглядел среди именитых спортсменов. Что касается Коляды, у него и программа, и стиль… Обожаю следить за его катанием в этом году. Но хочу сказать, что меня удивили итоговые оценки. Мне кажется, Михаил должен быть выше. Никого не обвиняю, но наш фигурист объективно должен быть выше», — сказала Тарасова в интервью «Чемпионату».

В короткой программе победу праздновал американский фигурист Нэйтан Чен. Он набрал 109,65 балла. Второе место занял японец Юдзуру Ханю (107,12), на третьей позиции еще один представитель США Джейсон Браун (94,86).

Российские фигуристы Михаил Коляда (93,42 балла) и Евгений Семененко (88,86 балла) стали пятым и седьмым.

После первого соревновательного дня Россия, набравшая 49 баллов, лидирует в командном зачете. На втором месте команда США (47), третью позицию занимает Япония (42).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию первого соревновательного дня на командном чемпионате мира по фигурному катанию.