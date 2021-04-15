Баскетболист НБА вложился в актив стоимостью $ 1,6 млрд, теперь его цена — $ 100 млрд

Стало известно, что форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант на протяжении многих лет вкладывался в стартапы Кремниевой долины. Баскетболист ранее говорил, что инвестировал в несколько компаний по $ 1 млн. Одним из проектов, в который инвестировал Дюрант, была компания Coinbase. Сейчас компания прошла IPO, выставив на продажу акции. И теперь оценивается более чем в $ 100 млрд.

Дюрант инвестировал в Coinbasee несколько лет назад, тогда компанию оценивали в $ 1,6 млрд. При этом сумма вложений Дюранта не сообщалась.

Coinbase работает с 2012 года. Биржей пользуются 56 млн частных лиц и 7 тыс. институциональных клиентов, утверждает сама площадка. Coinbase позволяет купить и продать криптовалюту, а также хранить ее в цифровых кошельках. Со сделок взимается комиссия.

В 2020 году выручка компании выросла более чем в два раза до 1,14 млрд долларов. Операционная прибыль составила 409 млн долларов, тогда как годом ранее компания получила убыток в 45 млн долларов.

В первом квартале 2021 года выручка выросла в 11 раз до 1,8 млрд долларов, а операционная прибыль составила больше 1 млрд долларов.

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