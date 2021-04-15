Полузащитник Джеймс Милнер объяснил вылет «Ливерпуля» из Лиги чемпионов плохой реализацией голевых моментов. Об этом сообщает «Би-би-си».

По его словам, команда в ответном матче против мадридского «Реала» показала желание, но не смогла добиться успеха.

«Наша игра и наша интенсивность были на хорошем уровне. Но мы не воспользовались своими шансами — в этом вся разница. Позитив заключается в том, что мы создавали моменты. Мы явно были лучшей командой и создали больше для того, чтобы победить.

Если бы мы играли так же в первом матче, то непременно бы прошли в полуфинал», — заявил Милнер.

Встреча, прошедшая в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что мерсисайдская команда в седьмой раз в текущем году не смогла распечатать ворота оппонентов на «Энфилде».