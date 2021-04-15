Хавбек «Ман Сити» Фоден побил рекорд по голам в ЛЧ для молодых англичан

«Манчестер Сити» обыграл дортмундскую «Боруссию» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Рияд Марез и Филип Фоден. У хозяев мяч забил Джуд Беллингхэм.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

По данным Gracenote, полузащитник «горожан» Фил Фоден побил рекорд по голам в Лиге чемпионов для англичан в возрасте до 21 года. На его счету уже шесть забитых мячей.

До настоящего момента лучший результат (5 голов) принадлежал Джейдону Санчо и Алану Смиту.

В полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Пари Сен-Жермен», который в двухматчевом противостоянии оказался сильнее мюнхенской «Баварии» (3:2, 0:1).

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» в 14-й раз вышел в полуфинал Лиги чемпионов.