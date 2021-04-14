«Ливерпуль» сыграл вничью с «Реалом» и вылетел из Лиги чемпионов

«Ливерпуль» сыграл вничью с мадридским «Реалом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первая встреча 1/4 финала, прошедшая в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Винисиус Жуниор, также отличился Марко Асенсио. У гостей мяч забил Мохамед Салах.

В полуфинале «королевский клуб» встретится с лондонским «Челси», который по сумме двух встреч оказался сильнее «Порту» (2:0, 0:1).

Также в следующий раунд турнира прошли «Пари Сен-Жермен», обыгравший мюнхенскую «Баварию» (3:2, 0:1), и «Манчестер Сити», победивший дортмундскую «Боруссию» (2:1, 2:1)

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» и «Реал» определились с составами на матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

«Ливерпуль» (Ливерпуль, Англия) — «Реал» (Мадрид, Испания) — 0:0