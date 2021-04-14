Массовая потасовка произошла между юными российскими и украинскими хоккеистами
Массовая потасовка произошла между юными российскими и украинскими хоккеистами.
Драка произошла на турнире в Старом Осколе во время матча между командами «Созвездие» из Воронежа и «Дизель» из Луганска. Арбитр встречи пытался разнять 12-летних спортсменов, однако юные хоккеисты продолжили потасовку.
Встреча завершилась победой команды из Воронежа со счетом 7:4.
Ранее сообщалось, что массовая драка произошла на московском любительском турнире по футболу.
Инцидент произошел на 56-й минуте полуфинала золотого плей-офф любительской Urban League. Футболист Арби Дудаев ударил игрока команды FC World Class Александра Антонова, а затем тренера и игрока соперников Илью Мадилова. Также во время потасовки вратарь команды «На футболе» Радик Клоян напал на голкипера Дмитрия Шевченко.
В результате массовой драки Клоян был дисквалифицирован на пять матчей лиги, а Дудаев — бессрочно.