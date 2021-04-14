УЕФА наказал «Црвену Звезду» за оскорбления в адрес Ибрагимовича

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал белградскую «Црвену Звезду» за оскорбления фанатов в адрес нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, сообщает Football Italia.

Во время игры шведа, который имеет боснийские корни, оскорбили на этнической почве. Отмечается, что фанат, находившийся в VIP-ложе, использовал выражение, которое многие годы использовалось сербскими националистами.

Дисциплинарный комитет УЕФА установил факт оскорблений. Сербский клуб был оштрафован на €25 тысяч, а также наказан одним матчем без зрителей. Также команда получила штраф в размере €5 тысяч за нарушение протоколов, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что «Црвена Звезда» извинилась перед Ибрагимовичем за оскорбления на этнической почве.