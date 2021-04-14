«Ливерпуль» и «Реал» определились с составами на матч 1/4 финала ЛЧ

«Ливерпуль» и мадридский «Реал» определились со стартовыми составами на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов.

Стартовый состав «Ливерпуля»: Алисон, Робертсон, Филлипс, Кабак, Александер-Арнольд, Фабиньо, Вейналдум, Милнер, Мане, Салах, Фирмино.

Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Милитао, Начо, Менди, Вальверде, Кроос, Каземиро, Модрич, Асенсио, Винисиус, Бензема.

Встреча между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет на стадионе «Энфилд». Главным арбитром назначен нидерландец Бьорн Куйперс. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22.00 мск.

Первая встреча 1/4 финала, прошедшая в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Винисиус Жуниор, также отличился Марко Асенсио. У гостей мяч забил Мохамед Салах.

Победитель пары в полуфинале встретится с лондонским «Челси», который по сумме двух встреч оказался сильнее «Порту» (2:0, 0:1).

Ранее главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал выход команды в 1/2 финала Лиги чемпионов.