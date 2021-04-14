В «Ахмате» высказались о возможной государственной поддержке команды

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался об обсуждении в Госдуме вопроса финансирования и налоговой поддержки команды из-за включения команды в санкционный список США.

Функционер заявил, что проведение круглого стола с представителями комитета нижней палаты парламента по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи было инициативой клуба из столицы Чеченской республики.

«Завтра кто-то другой может попасть под санкции. Мы должны на это реагировать. Для этого и был проведен круглый стол. Скоро комитет опубликует результаты круглого стола, буквально на днях все смогут ознакомиться с ними», — цитирует Айдамирова «Спорт-Экспресс».

Гендиректор «Ахмата» отметил, что в обсуждении вопроса поддержки принимали участие Российский футбольный союз (РФС), Российская премьер-лига (РПЛ), Совет Федераций и другие.

«Мы не должны ждать, пока кого-то другого введут под санкции. «Ахмат» — часть российского спорта. Мы видим, как к нашему спорту относятся на международных соревнованиях. Не дают выступать под своим гимном и флагом. Предлагаете дальше это терпеть?» — сказал Айдамиров.

10 декабря минфин США ввел санкции в отношении физических и юридических лиц из России, связанных с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Ограничительным мерам подверглись футбольный клуб «Ахмат», MMA-промоушен Absolute Championship Akhmat (ACA) и бойцовский клуб «Ахмат».

Ранее сообщалось, что ACA может подать в суд из-за блокировки YouTube-канала.