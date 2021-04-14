Вторая экспертиза не выявила расизма в отношении игрока «Валенсии»

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что вторая экспертиза не выявила расистского поведения от защитника «Кадиса» Хуана Калы в отношении игрока обороны «Валенсии» Муктара Диакаби.

Инцидент между игроками произошел в первом тайме матча 29-го тура чемпионата Испании. Дьякаби обвинил Калу в расистском оскорблении, после чего защитник «Валенсии» и его одноклубники покинули поля. Спустя 25 минут встреча возобновилась, однако Дьякаби в игру не вернулся.

После расследования Ла Лига заявила, что не нашла доказательств расистского поведения

«Была проведена экспертиза, мы работали по записи звука со стадиона и по чтению по губам. По результатам (экспертизы) Кала не говорил ничего подобного. У нас есть уже второй отчет, подтверждающий, что данных оскорблений не слышно», — цитирует Тебаса AS.

Ранее игрок «Валенсии» назвал Ла Лигу сообщником расистского скандала в матче с «Кадисом».