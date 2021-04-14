Плющенко объявил о сотрудничестве с Арутюняном

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил о сотрудничестве с американским тренером Рафаэлем Арутюняном.

«Договорились о сотрудничестве с моим другом и выдающимся тренером — маэстро Рафаэлем Арутюняном. Надеюсь, наша коллаборация в работе в новом сезоне принесет много того, чего не хватило нам в текущем», — написал Плющенко в Instagram.

63-летний Арутюнян является тренером трехкратного чемпиона мира американца Нэтана Чена. Также он работал с двукратной призеркой Олимпийских игр Мишель Кван.

Плющенко завершил спортивную картеру в марте 2017 года. Он является победителем Олимпиады 2006 года в Турине в одиночном катании и Игр-2014 в Сочи в командных соревнованиях. Также фигурист трижды становился чемпионом мира (2001, 2003, 2004), завоевал семь золотых медалей первенств Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012) и четырежды побеждал в финалах серии Гран-при (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005).

В апреле 2017 года экс-фигурист объявил об открытии академии «Ангелы Плющенко», в которой занимается бронзовая призерка чемпионата мира Александра Трусова.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о сотрудничестве американского специалиста с Плющенко.