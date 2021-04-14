В Госдуме обсудили вопрос финансовой поддержки «Ахмата»

Председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин заявил, что представители нижней палаты парламента обсудили вопрос финансовой поддержки грозненского футбольного клуба «Ахмат» после его включения в санкционный список Министерством финансов США.

«Это необоснованное решение — применить санкции к профессиональному спортивному клубу. Нам важно выработать конкретные способы и меры поддержки, поскольку «Ахмат» может быть не последней спортивной организацией, попавшей по вине США в сложное финансовое положение», — цитирует Пайкина ТАСС.

Парламентарий заявил, что комитет поддержал инициативы по мерам налоговой и финансовой поддержки клуба из столицы Чеченской республики. В ближайшее время в правительство страны будет направлено предложение с указанием конкретных шагов, направленных на поддержку «Ахмата».

10 декабря минфин США ввел санкции в отношении физических и юридических лиц из России, связанных с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Ограничительным мерам подверглись футбольный клуб «Ахмат», MMA-промоушен Absolute Championship Akhmat (ACA) и бойцовский клуб «Ахмат».

Ранее сообщалось, что ACA может подать в суд из-за блокировки YouTube-канала.