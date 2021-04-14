В «Краснодаре» отказались комментировать приход Василия Березуцкого

Пресс-служба «Краснодара» не стала отвечать на вопрос о приходе в тренерский штаб Виктора Гончаренко Василия Березуцкого.

Ранее экс-футболист московского ЦСКА заявил, что после ухода из армейского клуба перейдет в штаб «быков».

«Приход Василия Березуцкого? Никаких комментариев дать не можем», — приводит слова представителя пресс-служба «быков» «Матч ТВ».

В качестве футболиста Березуцкий выступал за армейский клуб с 2002 по 2018 год. В составе команды он шесть раз становился чемпионом России (2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16), стал семикратным обладателем Кубка (2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13) и шестикратным победителем Суперкубка страны (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014), а также завоевал Кубок УЕФА (2004/05).

В январе 2020 года Березуцкий вернулся в качестве заместителя гендиректора команды по спортивным вопросам, а в августе того же года перешел на должность тренера.

Ранее капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в шутливой форме высказался об уходе из клуба бывшего партнера по команде.