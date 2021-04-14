Юрист рассказала о последствиях для «Спартака» из-за похода в судейскую

Юрист Анна Анцелиович рассказала о последствиях для «Спартака» из-за похода начальника команды Василия Козловцева в судейскую комнату после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

По ее словам, присутствие посторонних людей в судейской — грубое нарушение регламента, которое может привести к серьезным санкциям для провинившихся.

«Если действительно будет доказана попытка начальника «Спартака» повлиять на исход матча путем воздействия на арбитров, то это неизбежно приведет к наказанию. Для лица, оказывающего воздействие, это дисквалификация на несколько лет и штраф, а для команды — техническое поражение», — заявила Анцелиович.

Напомним, что встреча между «Локомотивом» и «Спартаком», прошедшая на «РЖД Арене» 11 апреля, завершилась со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников».

Ранее Анна Анцелиович оценила наказание вратаря московского «Локомотива» Маринато Гильерме за провокацию фанатов «Спартака» .