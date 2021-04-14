Экс-владелец «Спартака» приметил у клуба биполярное расстройство

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал инцидент после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом», когда начальник команды зашел в судейскую комнату. Об этом сообщает Sport24.

По его мнению, в клубе слишком рьяно реагируют на дискомфорт со стороны судей.

«Мне кажется, что у «Спартака» биполярное расстройство, потому что все, что идет им на пользу, они не замечают от слова совсем. Но как только что-либо нарушает их интересы, то они кричат, как будто наступил последний день жизни.

Думаю, что истеричность «Спартака» с наездами на судей плохо закончится. Складывается впечатление, что у них левая нога не знает, что делает правая рука, а вообще все это должна была контролировать голова», — заявил Червиченко.

Ранее юрист Анна Анцелиович оценила наказание вратаря московского «Локомотива» Маринато Гильерме за провокацию фанатов «Спартака» .