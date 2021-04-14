В «Спартаке» обвинили Гильерме в провокации фанатской трибуны

Пресс-атташе московского «Спартака» Ярослав Кулемин высказался о конфликте болельщиков клуба с вратарем «Локомотива» Маринато Гильерме, который демонстрировал неприличные жесты по ходу матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, голкипер сам спровоцировал фанатскую трибуну, которая затем начала скандировать расистские оскорбления в его адрес.

«До 20-й минуты, когда мы пропустили гол, а Гильерме совершил спринтерский рывок, чтобы показать неприличный жест в адрес гостевой трибуны, никаких персональных и централизованных выкриков не было. Есть видео его выступления с бутылкой, где он повторил этот жест.

Этот эпизод показывает, что игроки должны осозновавть меру ответственности, особенно зная, что есть предыстория конфликта», — заявил Кулемин «Чемпионату».

Ранее юрист Анна Анцелиович оценила наказание вратаря московского «Локомотива» Маринато Гильерме за провокацию фанатов «Спартака» .