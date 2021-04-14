Бывший глава «Локомотива» обвинил «Спартак» в истеричности

Бывший председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков обвинил «Спартак» в излишней истеричности. Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, дисквалификация голкипера Маринато Гильерме за демонстрацию неприличных жестов не выглядит справедливой, так как сам «Спартак» не получил должного наказания за поведение болельщиков.

«Выигрывать надо на поле! Не хочется говорить как болельщик, но есть пословица о плохом танцоре. Надо разбираться в этой истории внимательно. Есть две стороны, но вторая у нас очень истеричная», — сказал Мещеряков.

Напомним, что встреча между «Локомотивом» и «Спартаком», прошедшая на «РЖД Арене» 11 апреля, завершилась со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников».

Ранее бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус назвал имя нового тренера национальной команды.