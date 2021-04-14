Глава СБР Майгуров признался в срыве переговоров с Гроссом

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров признался в срыве переговоров с четырехкратным олимпийским Рико Гроссом о работе в штабе национальной команды. Об этом сообщает Metaratings.

По его словам, немецкий специалист отказался работать по однолетнему контракту.

«Да, мы разговаривали с Гроссом в апреле этого года. Почему не договорились? Для многих один год ничего не значит, за этот промежуток времени мало что можно изменить. Это касается и оценки прошедшего сезона. Иностранные специалисты понимают, что сложно показать свою компетентность за год», — заявил Майгуров.

В прошедшем сезоне Кубка мира российские биатлонисты завоевали семь медалей, две из которых — в личных гонках. Александр Логинов победил в индивидуальной гонке в Антхольце, а Эдуард Латыпов взял серебро в масс-старте в Эстерсунде.

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Наталья Ушкина поблагодарила мужа за помощь в успешном выступлении в завершившемся сезоне.