Форвард «Далласа» Радулов может пропустить остаток сезона из-за травмы

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Александр Радулов может пропустить остаток сезона из-за травмы. Об этом сообщает журналист Майк Хейки в своем Twitter.

В ближайшее время россиянин встретится с врачами, после чего будет выработана дальнейшая стратегия лечения.

Возможны два варианта: либо Радулов вернется в состав команды на фоне повреждения, либо сделает операцию, тем самым досрочно прекрати свои выступления в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ.

В текущем сезоне нападающий провел 11 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач.

У Радулова диагностирована травма нижней части тела.

Ранее сообщалось, что капитан омского «Авангарда» Алексей Емелин, госпитализированный в тяжелом состоянии после первого матча финала Западной конференции против «Ак Барса», присутствовал на шестой встречи серии.