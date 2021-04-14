Футболист «Порту» установил историческое достижение в Лиге чемпионов

13 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и португальским «Порту».

Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. В составе победителей единственный гол на свой счет оформил иранский нападающий Мехди Тареми, поразивший ворота британского клуба на четвертой компенсированной ко второму тайме минуте.

Примечательно, что Тареми стал первым футболистом из Ирана, который отличился в четвертьфинале самого престижного клубного европейского турнира.

Напомним, что в первой встрече сильнее оказались подопечные Томаса Тухеля, выигравшие игру со счетом 2:0. По сумме двух матчей «синие» вышли в полуфинал.

За выход в решающий матч «Челси» поспорит с победителем пары «Реал» (Мадрид) — «Ливерпуль».

Тареми выступает за порту с 2020 года. За национальную команду Ирана форвард сыграл в 46 матчах, забив 21 мяч.

В турнирной таблице чемпионата Португалии «драконы» занимают второе место, набрав 60 очков.

Ранее сообщалось о том, что наставник «Челси» Томас Тухель считает заслуженным выход команды в 1/2 ЛЧ.