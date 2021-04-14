Игрок «ПСЖ» Неймар эмоционально прокомментировал выход клуба в 1/2 ЛЧ

Игрок французского «ПСЖ» Неймар эмоционально прокомментировал выход клуба в 1/2 финала Лиги чемпионов, передает RMC.

«Мы очень счастливы. Мы встречались с отличной командой. Мы выбили чемпионов Европы. Мы добились своей цели. Мы в полуфинале. Нам нужно работать, совершенствоваться», — сказал Неймар.

Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счет оформил камерунский полузащитник Максим Шупо-Мотинг, поразивший ворота Кейлора Навара в концовке первого тайма.

По сумме двух матчей счет в противостоянии вышел ничейным (3:3), однако благодаря большему числу гостевых голов в полуфинал прошел коллектив под руководством Маурисио Почеттино.

В 1/2 финала парижане встретятся с победителем пары «Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия).

Ранее «ПСЖ» по сумме двух матчей победил «Баварию» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.