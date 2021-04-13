Начальник «Спартака» мог зайти в судейскую перед игрой с «Локомотивом»

Начальник «Спартака» Василий Козловцев мог зайти в судейскую комнату стадиона «РЖД Арена» перед игрой с «Локомотивом» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.

В рамках издания появилось видео из подтрибунного помещения стадионе в Черкизове, где человек, напоминающий Козловцева, заходит в помещение, где перед игрой располагаются арбитры, несмотря на запрет со стороны регламента чемпионата России.

Напомним, что встреча между «Локомотивом» и «Спартаком», прошедшая на «РЖД Арене» 11 апреля, завершилась со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников».

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 47 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уфой». Встреча пройдет 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Спартак» получил условную дисквалификацию стадиона на один матч за расистские кричалки в адрес голкипера московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме.