Ловчев назвал защитника «Спартака» Маслова туповатеньким игроком

Бывший капитан московского «Спартака» Евгений Ловчев назвал защитника Павла Маслова бездарным игроком. Его слова передает пресс-служба чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге.

По его мнению, у 20-летнего футболиста плохо работает голова.

«Тедеско дает практику тому же Маслову. Хотя это бездарный игрок, честно скажу. Могу под этим подписаться тысячу раз. Я сижу на футболе и вижу, как он действует. А Тедеско в нем что-то увидел, дает возможность. Наши бы давно купили иностранца.

Думаю, у Маслова нет шансов в кого-то вырасти. Это игрок средненьких возможностей. Думаю, что если бы на его место купили бы хорошего парня, то «Спартак» от этого только выиграл бы. Потому что его позиция — самое тонкое место. Уже укрепили опорную зону, купили Мозеса, который с каждой игрой все больше вписывается. Это мастеровитые люди. А Маслов — туповатенький игрок», — сказал Ловчев.

Ранее сообщалось, что полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия стал самым подорожавшим в Российской премьер-лиге (РПЛ) по данным портала Transfermarkt.