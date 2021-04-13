Тедеско этим летом может возглавить «Айнтрахт»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско этим летом может возглавить франкфуртский «Айнтрахт». Об этом сообщает 90min.

По информации источника, немецкий специалист находится в шорт-листе и имеет возможность стать новым главным тренером «орлов».

Помимо Тедеско, в списке кандидатов на вакантный пост находятся Люсьен Фавр, Петер Бош, Ральф Рангник, Джесси Марш, Штеффен Баумгарт и Жерардо Сеоане.

Напомним, что Тедеско объявил о непродлении контракта с московским «Спартаком» 16 декабря по окончании матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 47 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уфой». Встреча пройдет 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) не нашла ошибок у главного судьи матча «Локомотив» — «Спартак» Кирилла Левникова.