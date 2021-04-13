Игроки «Арсенала» дисквалифицированы на три матча за потасовку с тренерами ЦСКА

Игроки тульского «Арсенала» Гурам Аджоев и Гиа Григалава дисквалифицированы на три матча за потасовку с представителями московского ЦСКА по окончании четвертьфинального матча Кубка России. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам главы Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артура Григорьянца, данное наказание футболисты получили за оскорбительное поведение и угрозу причинения вреда здоровью.

Также двухматчевую дисквалификацию и денежный штраф в размере 50 тысяч рублей получил тренер армейцев Василий Березуцкий.

Напомним, что в полуфинале Кубка России ЦСКА сыграет на выезде с московским «Локомотивом» 22 апреля.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» получил условную дисквалификацию стадиона на один матч за расистские кричалки в адрес голкипера московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме.