Фигурист Ковалев покинет академию Плющенко вслед за тренером Волковым
Российский фигурист Артем Ковалев покинет академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко вслед за тренером Александром Волковым. Об этом сообщает «СЭ».
По информации источника, в ближайшее время станет известно новое место, где будет заниматься Ковалев, отказавшийся от общения с прессой по данной ситуации.
«На данный момент не могу ничего сказать, извините», — заявил спортсмен.
17-летний Волков в сезоне-2020/21 стал победителем первенства Москвы и выиграл два этапа юниорского Кубка России.
Напомним, 1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что бронзовая призерка чемпионата мира 2021 года в Стокгольме Александра Трусова вернется от тренера Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Позднее Тутберидзе и Плющенко не подтвердили эту новость.
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила олимпийскую чемпионку Татьяну Навку с днем рождения.