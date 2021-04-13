Команда Власова подала протест на судейство боя со Смитом
Менеджер российского боксера Максима Власова Олег Богданов заявил, что команда спортсмена подала протест во Всемирную боксерскую организацию (WBO) на судейство титульного боя против представителя США Джо Смита-младшего.
«В протесте указано, что мы не согласны с решением судей. Считаем его предвзятым, считаем, что квалификация судей не соответствует уровню титульного боя. Также в протесте мы указали, что не было правильной процедуры допинг-контроля. У Максима вообще не был взят допинг-тест», — цитирует Богданова РИА «Новости».
Поединок между Власовым и Смитом за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе прошел в ночь на 11 апреля в США. Победу большинством судейских решений одержал американский боксер.
В профессиональной карьере Смит провел 30 боев, в которых одержал 27 побед (21 — нокаутом) и потерпел три поражения.
В активе Власова 45 побед (26 — нокаутом) и три поражения.
Ранее сообщалось, что команда американца рассматривает вариант поединка против действующего обладателя чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной федерации бокса (IBF) Артура Бетербиева.