«Спартак» отреагировал на обвинения «Локомотива» в одобрении расизма

Директор департамента московского «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов ответил на обвинения московского «Локомотива» в одобрении расизма.

Ранее в «Спартаке» заявили, что вратарь «железнодорожников» Маринато Гильерме провоцировал болельщиков красно-белых во время матча 25-го тура чемпионата России. В ответ директор по коммуникациям «Локомотива» Александр Бедарев сказал, что подобными высказываниями «Спартак» «фактически оправдывает» расизм.

«Меня удивляет медлительная реакция коллег из «Локомотива». Хочу напомнить, что еще вчера я назвал позицию «Спартака» о непринятии любых видов дискриминации на поле и вне его. Неужели коллеги этого не заметили? Или сегодня решили начать манипулировать фактами и выдергивать цитаты из контекста?» — цитирует Фетисова «Чемпионат.com».

Встреча между «Локомотивом» и «Спартаком», прошедшая на «РЖД арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников». Делегат матча зафиксировал оскорбительные скандирования в адрес Гильерме со стороны фанатов красно-белых.

Ранее было опубликовано видео с жестами Гильерме в адрес болельщиков «Спартака».