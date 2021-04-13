Президент «Реала» Перес переизбран на новый срок

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес переизбран на новый срок, сообщается AS.

По информации издания, функционер был единственным кандидатом, подавшим заявку, поэтому голосование не потребовалось. Только он смог гарантировать поступление €124 млн в клуб. Теперь Перес будет руководить столичной командой до 2025 года.

Перес возглавил «королевский клуб» в 2000 году, однако после неудач «Реала» в 2006-м он покинул пост. Функционер вернулся на прежнюю должность в 2009 году.

Под его руководством «Реал» стал трехкратным чемпионом Испании (2011/12, 2016/17, 2019/20), четырехкратным победителем Лиги чемпионов (2014, 2016, 2017, 2018), трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА (2014, 2016, 2017), двукратным обладателем Кубка Испании (2010/11, 2013/14), трехкратным победителем Суперкубка Испании (2012, 2017, 2019/20) и четырежды победителем Клубного чемпионата мира (2014, 2016, 2017, 2018).

Ранее сообщалось, что Перес излечился после перенесенного коронавируса.