Немков высказался о планах Федора Емельяненко

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков рассказал о планах Федора Емельяненко на будущее, передает «Телеспорт».

Он поделился, что сам со своим наставником не разговаривает, однако в скором времени Емельяненко должен провести беседу с президентом Bellator Скоттом Кокером. Пока вопрос о его дальнейших поединках остается открытым.

«Про Федора вопрос открыт. Сейчас он должен поговорить с главой Bellator Скоттом Кокером. Я с ним на тему соперников не разговариваю. На эту тему разговаривает только пресса. С кем бы я хотел увидеть бой Емельяненко? С Джуниором Дос Сантосом», — заявил Немков.

Сам боец проведет поединок против американского спортсмена Фила Дэвиса в рамках четвертьфинала Гран-при тяжеловесов. Бой состоится 16 апреля на турнире Bellator 257.

Ранее сообщалось, что Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, оценил возможное выступление бойца в рестлинг-промоушене WWE. По его мнению, боец одолеет каждого в этом промоушене, кто решит бросить вызов российскому спортсмену.