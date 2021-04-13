Гол Дадонова помог «Оттаве» обыграть «Виннипег»

«Оттава Сенаторз» переиграла «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Оттавы».

Российский нападающий «Сенаторз» Евгений Дадонов сумел отличиться в матче и набрал одно очко. При счете 2:2 он забросил шайбу и вывел команду вперед. Его ассистентами выступили Тома Шабо и Джош Норрис.

Российские хоккеисты Никита Зайцев и Артем Зуб, выступающие в «Оттаве» на позиции защитников, результативными действиями не отличились.

Ранее сообщалось, что форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал первым российским игроком, сделавшим 30 голевых передач в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава Сенаторз» — «Виннипег Джетс» — 4:2

0:1 — Коннор (Моррисси, Шайфли), 05:00;

0:2 — Элерс (Форборт, Дюбуа), 08:25;

1:2 — Ткачук (Норрис, Шабо), 11:03;

2:2 — Браун (Тирни, Бреннстрём), 18:38;

3:2 — Дадонов (Шабо, Норрис), 50:10;

4:2 — Ткачук, 56:12.