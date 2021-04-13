Передача Михеева не спасла «Торонто» от поражения «Монреалю»

«Монреаль Канадиенс» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Канадиенс».

Российкий нападающий проигравшей команды Илья Михеев сумел отличиться в этом поединке. Он набрал одно очко, отдав результативную передачу. Вместе с Заком Хайманом он выступил в роли ассистента для Джона Тавареса. Шайба стала для «Торонто» второй и помогла сравнять счет.

«Монреаль» с 45 очками занимает четвертое место в Северном дивизионе, «Торонто» с 59 очками располагается на первой строчке.

Ранее сообщалось, что форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал первым российским игроком, сделавшим 30 голевых передач в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль Канадиенс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:2

1:0 — Татар (Байрон, Дано), 01:17;

2:0 — Судзуки (Уэбер, Друен), 07:53;

2:1 — Мэттьюс (Марнер, Райлли), 29:28;

2:2 — Таварес (Михеев, Хайман), 34:57;

3:2 — Андерсон (Кулак), 36:22;

4:2 — Татар (Байрон, Питри), 57:35.