Неймар рассказал о своих взаимоотношениях с Мбаппе

Бразильский нападающий парижского «ПСЖ» Неймар рассказал о своих взаимоотношениях с партнером по команде — французским форвардом Килианом Мбаппе, передает Le Parisien.

Неймар перешел в «ПСЖ» из каталонской «Барселоны» в 2017 году за рекордные на тот момент €222 млн. По его при знанию, Мбаппе очень сильно помог ему с адаптацией во Франции и в команде.

«Он научил меня тому, каково это – быть французом. Он рассказал мне о французской ментальности. Я сильно обязан ему своей адаптацией и, более того, радостью от пребывания здесь», — заявил Неймар.

Бразильский форвард также добавил, что Мбаппе — очень внимательный, всегда счастлив, вежлив и приятен в общении со всеми, и поладили нападающие сразу со знакомства.

Стоит отметить, что Мбаппе начал выступление в «ПСЖ» с 2017 года, когда перешел в команду на правах аренды из «Монако».

Ранее сообщалось, что представители «Пари Сен-Жермен» провели разговор с агентом форварда «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха. По информации источника, первые контакты между сторонами состоялись в марте 2021 года.