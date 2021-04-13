Панарин стал первой российской звездой недели в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой российской звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает русскоязычная версия сайта Лиги.

Форвард набрал 6 (1+5) очков в четырех матчах. По этому показателю он опередил пятерых российских хоккеистов, которые на неделе набрали по три очка — Александра Овечкина, Кирилла Капризова, Павла Бучневича, Илью Михеева и Ивана Проворова.

Второй звездой недели среди россиян признан голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин. Он отразил 76 бросков по своим воротам из 80 при проценте отраженных бросков 95,0% и выиграл с командой два матча их трех.

Замкнул тройку лидеров еще один вратарь — игрок «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, который помог команде добыть две победы в двух матчах. Всего в этом сезоне он отразил 91,5% бросков.

Ранее сообщалось, что форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал первым российским игроком, сделавшим 30 голевых передач в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).