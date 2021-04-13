Аршавин поделился мыслями о возможном новом назначении в «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мыслями о своем возможном новом назначении в петербургский клуб — на должность спортивного директора, передает bobsoccer.ru.

На сегодняшний момент экс-игрок тоже работает в структуре команды — на должности директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам. Пост спортивного директора покидает испанец Хавьер Рибалта, однако Аршавин отметил, что пока информация о его назначении — это всего лишь слухи.

«Быть спортивным директором — одна из тех вещей, о которых я задумывался и мечтал. Здесь вопрос готовности, которую нужно правильно оценить. Вот и все», — заявил Аршавин.

Экс-футболист отметил, что пока не знает, будет ему сделано соответствующее предложение или нет.

Аршавин завершил профессиональную карьеру в 2018 году, последним его клубом стал казахстанский «Кайрат».

Ранее сообщалось, что бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал конфликт между вратарем московского «Локомотива» Гильерме и фанатами столичного «Спартака».