Жена Семака: в России очень много свободы

Анна Семак, жена тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, ответила на вопрос одного из подписчиков в Instagram о том, в какой стране она хотела бы жить.

Анна отметила, что она хочет жить в России

«Мы не осознаем, как много свободы имеем в России. В Англии, Америке, Европе все по букве закона до бессмыслицы, до крови из глаз», — сказала Анна.

Напомним, 11 апреля «Зенит» обыграл «Сочи» в матче чемпионата России. Первый мяч в игре забил футболист черноморского клуба Никита Бурмистров. Он отличился на 58 минуте. Через 15 минут Сердар Азмун сравнял счет. За десять минут до финального свистка Азмун вывел свою команду вперед.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые занимают первое место, набрав 54 очка. Следующий матч подопечные Сергея Семака проведут против «Краснодара». Встреча состоится 17 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко порассуждал о возможном договорном характере матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и петербургским «Зенитом».