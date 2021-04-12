Арбитр Николаев: по дерби не было однозначных повторов спорных эпизодов

Российский арбитр Алексей Николаев прокомментировал спорные судейские решения Кирилла Левникова в матче 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак», который завершился победой хозяев поля со счетом 2:0..

«Все эпизоды я видел. Повторы, которые показали по телетрансляции, не дают мне сказать, насколько справедливо не назначили 11-ти метровые удары. Единственное решение, которое ни у кого не вызвало сомнений, — удаление Айртона. Это лишение явной возможности забить гол, абсолютно верное решение. Пенальти на Промесе? Не было повтора, который бы показал крупным планом, куда попадает защитник. То же самое и с моментом удара Мозеса. Не было однозначных повторов в этих эпизодах. Может быть, у судей на ВАР были повторы эпизодов с других ракурсов, которые позволили им поддержать решение Левникова», — сказал Николаев в интервью «Спорт-Экспрессу».

После матча Доменико Тедеско критиковал судейство. «Вы не видели ни одного решения VAR в пользу нас? Я тоже. VAR может быть хорошим инструментом, если им пользоваться, как надо. Вы видели пример в еврокубках, как это должно работать», — сказал немецкий специалист.

«Спартак» подтвердил, что клуб намерен подавать апелляцию в РФС как минимум по двум эпизодам из второго тайма.

«Спросите лучше судей»: что говорили после победы «Локо» над «Спартаком».