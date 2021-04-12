«Спартак» готов предоставить РФС видео с провокациями Гильерме в адрес болельщиков

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин сообщил, что КДК рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» в матче 25-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«Делегат матча «Локомотив» — «Спартак» зафиксировал оскорбительные скандирования в адрес Маринато Гильерме со стороны болельщиков «Спартака». Данный эпизод будет рассмотрен на заседании КДК РФС», — приводит слова Смертина «Р-Спорт».

В свою очередь «Спартак» готов предоставить РФС видеоматериалы, подтверждающие, что Гильерме сам провоцировал болельщиков, показывая трибунам оскорбительные жесты».

«У нас действительно есть видеоматериалы с оскорбительными жестами Гильерме в адрес болельщиков «Спартака». Готовы предоставить их КДК», — сказал директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов «Спорт-Экспрессу».

Заседание КДК состоится во вторник. Представители «Спартака», «Локомотива» и сам Гильерме на него вызваны.

«Спросите лучше судей»: что говорили после победы «Локо» над «Спартаком».