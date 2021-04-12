Космонавт Рязанский рассказал, как доставлял вымпелы «Спартака» на орбиту

Космонавт Сергей Рязанский, болеющий за красно-белых, в интервью пресс-службе хоккейного «Спартака» рассказал, как доставлял вымпелы футбольного и хоккейного клубов на орбиту.

«Мы имеем право в своих личных вещах взять какую-то символику. В своем первом полете я возил вымпел московского университета, который оканчивал, вымпел футбольного «Спартака», во второй — взял вымпел хоккейного «Спартака»», — сказал Рязанский.

Сергей Рязанский — российский космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса, 535-й космонавт мира и 117-й космонавт России. Герой Российской Федерации. Первый в мире ученый — командир космического корабля.

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