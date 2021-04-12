Жулин: если Тарасова будет молчать, то все потихоньку заткнутся

Известный тренер Александр Жулин прокомментировал скандальные высказывания олимпийских чемпионок по фигурному катанию Оксаны Баюл и Оксаны Грищук о заслуженном тренере СССР Татьяне Тарасовой.

Ранее Баюл заявила, что Тарасова «любит деньги, а не Россию», а Грищук обвинила тренера в обмане.

«Когда олимпийские чемпионки несут какие-то помои, мне кажется, что они не очень счастливые в жизни. Вот и все. Прошла популярность, прошла известность, и надо что-то делать. Татьяне Анатольевне желаю только добра и здоровья. Просто стыдно. Значит, им нечем заняться. И они занимаются склоками. Тарасова — мудрая женщина. Надеюсь, что не будет никак реагировать. Я думаю, если она будет молчать, то все потихонечку заткнутся», — приводит слова Жулина «Рейтинг букмекеров».

О том, что Тарасова ее обманула, Оксана Грищук рассказала в середине марта этого года. Она поделилась, что специалист, которая тренировала фигуристку вместе с ее партнером Евгением Платовым, сулила ей «золотые горы», если Грищук перейдет из «Динамо» в «Общество профсоюзов», однако своих обещаний так и не выполнила. Более того, по версии Грищук, Тарасова присвоила себе деньги, которые причитались ей с партнером за победу на Олимпиаде.

«Она ужасный человек»: чемпионки Игр набросились на Тарасову.