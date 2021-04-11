Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
«Она ужасный человек»: чемпионки Игр набросились на Тарасову

Олимпийская чемпионка Грищук жестко раскритиковала заслуженного тренера СССР Тарасову

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подверглась жесткой критике со стороны бывших фигуристок. Выигравшая Олимпиаду в 1994 году украинка Оксана Баюл обвинила тренера в меркантильности, а олимпийская чемпионка в танцах на льду Оксана Грищук назвала специалиста «ужасным человеком».
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку

Бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл, которая выиграла Олимпийские игры в 1994 году, и олимпийская чемпионка в танцах на льду Оксана Грищук с жесткой критикой набросились на заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову. В частности, специалиста обвинили в меркантильности и даже воровстве.

История началась с того, что Баюл обвинила олимпийскую чемпионку 2018 года Алину Загитову в плагиате платья, выложив пост в своем Instagram и указав на схожесть нарядов. В ответ на это заявление Тарасова в комментарии Sport24 порадовалась, что экс-фигуристка узнала слово «плагиат», а также заявила, что Баюл таким способом решила напомнить о себе.

Тарасова подчеркнула, что украинская спортсменка и раньше позволяла себе некрасивые высказывания в адрес своих коллег.

close
Оксана Грищук, Татьяна Тарасова, Оксана Баюл Оксана Грищук, Татьяна Тарасова, Оксана Баюл
Оксана Грищук, Татьяна Тарасова, Оксана Баюл

Оксана Грищук, Татьяна Тарасова, Оксана Баюл

ТАСС/РИА «Новости»/Reuters

После этого высказывания Тарасовой Баюл раскритиковала уже тренера. В своем Instagram она ответила подписчику, который написал: «Некоторые специалисты, которые ответили некрасиво, скорее всего, были дезинформированы гнилыми журналистами». Экс-фигуристка заявила, что в свое время Тарасова работала со всеми, кто мог ей платить.

«Эти специалисты должны знать, как в 90-х им в Америке Том Колинз помогал. Я о Тарасовой. У нее вся труппа ее театра распалась, а потом она работала со всеми, кто мог платить: Америка, Япония, Россия. А теперь корчит из себя: «Люблю Россию». Деньги она любит, а не Россию…» — подчеркнула она.

На сторону Тарасовой встал олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который в свое время тренировался под руководством специалиста. В комментарии «Спорт-Экспрессу» он заявил, что Баюл могло стать скучно жить в Америке, поэтому она и решила высказаться, хотя в этой истории «глобально комментировать нечего». Тренер же заявила, что не собирается разговаривать на эту тему.

А вот Грищук, которая выигрывала Олимпиаду дважды – в 1994 и 1998 годах, поддержала Баюл. Она утверждает, что почти все знают, насколько Тарасова ужасный человек, однако молчат об этом.

«Мне понравилось про Тарасову. Молодец, Оксанка! Наконец-то хоть кто-то еще правду сказал про Тарасову. А то все знают, какой она ужасный человек, и почему-то молчат.

Нас многие дурили и обворовывали все время. Змеи такие, как Тарасова. И других там была тоже целая группа. Мы все силы отдавали тренировкам и выступлениям, а они планировали, как нас ободрать и все у нас забрать. Ты разве не слышала, как меня Тарасова обокрала после Олимпиады? А потом нас с Женей разбила, чтобы дальше деньги кассировать с Платова и его новой партнерши, лишив меня всего», — написала Грищук в комментариях в Instagram Баюл.

О том, что Тарасова ее обманула, Грищук рассказала в середине марта этого года. Она поделилась, что специалист, которая тренировала фигуристку вместе с ее партнером Евгением Платовым, сулила ей «золотые горы», если Грищук перейдет из «Динамо» в «Общество профсоюзов», однако своих обещаний так и не выполнила.

«Тарасова говорила: «Как выиграешь, тебе дадут и квартиру, и машину, и деньги, и дачный участок». Ну, а когда мы выиграли Олимпиаду, премия у меня была 700 долларов. Ни квартиры, ни машины, ни дачного участка — ничего»,

— приводит слова бывшей фигуристки Sport24.

Когда Грищук пришла к Тарасовой за объяснениями, та велела никому не жаловаться и «не портить ей репутацию». Позднее спортсменка узнала, что тренер разделила все причитающиеся ей награды с президентом «Общества профсоюзов» Борисом Хоффманом.

«И, без всяких сомнений, мне рассказали, что Тарасова получила все, что мне пообещали, и разделила все это с Хоффманом. А мне выдали 700 долларов, сказали, что общество разорилось, денег нет. Еще подарили книгу «Москва» и духи «Москва», как будто я какой-то турист», — добавила она в том интервью.

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку